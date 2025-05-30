Mangal ateşi 3 katlı binayı yaktı

Alınan bilgiye göre, Laledere köyünde bulunan 3 katlı evin çatı katında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi.

Yangına Çiftlikköy ve Yalova itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede binanın çatı katına yayılan yangını kontrol altına alan ekipler daha sonra ise alevleri söndürdü. Ekipler daha sonra ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.



Öte yandan yangının bahçe katında yapılan mangal çıkan kıvılcımların çatıyı tutuşturmasıyla başladığı ileri sürüldü.



Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.