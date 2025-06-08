Mangal ateşinden çıkan kıvılcım otluk alana sıçradı

Isparta’nın Bozanönü Köyü’nde mangal yapımı sırasında çıkan kıvılcım, otluk alanda yangına neden oldu.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bahçede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında merkeze bağlı Bozanönü Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Telli’ye ait evin bahçesinde mangal yapıldığı sırada, çıkan kıvılcımlar otluk alana sıçrayarak yangın çıkardı. Alevler kısa sürede büyüyünce, bölgedekiler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bahçenin bir bölümü yanarak maddi hasar oluştu.