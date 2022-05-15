Mangal yaparken çatıyı yaktı

Haberler - DHA 15.05.2022 - 23:05
Sakarya’nın Karasu ilçesinde, 3 katlı evin çatı katında oturanların mangal yaptığı sırada yangın çıktı. Binanın çatısı alev alev yandı.
Akşam saatlerinde, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
İddiaya göre yangına terasta yapılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar yol açtı.
Çatı alev alev yanarken, apartman sakinleri binayı tahliye etti.
Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çatı katının hasar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.