Mangal yaparken kendini yaktı! Vücudunun yüzde 80'i yandı

Arnavutköy'de yaşayan 46 yaşındaki Güven Karalar, 29 Ekim günü aldığı balıkları evinin bahçesinde mangalda pişirerek ailesiyle keyifli bir akşam yaşamak istedi ancak mangalın yakında bulunan tiner dolu kutuya doğru devrilmesiyle faciayı yaşadı.



Bir anda bomba gibi patlayan tiner nedeniyle acıyla sıçrayan Karalar alev içinde kaldı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki vatandaşlar ve ailesi hemen alana koşarak Karalar'a müdahale etti. 112 ekiplerine haber verilirken alev alan bahçe de vatandaşlar tarafından söndürüldü.

1,5 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI



Alana gelen sağlık ekipleri Karalar'ı hastaneye götürdü. Hemen yoğun bakıma alınan Karalar'ın vücudunun yaklaşık yüzde 80'inin yandığı anlaşıldı. Yoğun bakımdaki 1,5 ayın ardından servise çıkarılan Karalar'ın tedavisi 2,5, aydır devam ediyor.



Patlama anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde bir çocuğun alanda top oynarken şiddetli patlamayla kaçması ve sonrasında bölgedeki vatandaşların paniği ve alana koştuğu anlar görülüyor.

"ALEV DİREKT ÜSTÜME GELDİ!"



Patlama anı ve yaşadığı zorlu tedavi sürecini anlatan 46 yaşındaki Güven Karalar, "Taze balık gördük, canımız çekti, aldık. Bahçede mangal yakacaktık. Ateşi tutuşturduk, mangalın ayağı boşa çıkınca devrildi, aşağıda tiner vardı, değince patlama oldu. Tinerden çıkan alev direkt üstüme geldi, tutuşturdu. O ateşi odunla tutuştursan 10 dakika süreni alır ama öbür türlü ayların hayatın gidiyor. 5 dakikalık bir hata insanın belki de hayatına mal oluyor” şeklinde konuştu.