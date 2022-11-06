Mangaldan zehirlenen 17 yaşındaki Ahmet, 5 gün sonra yaşamını yitirdi

Batman'da, evde ısınmak için yaktıkları mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenip, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Ahmet Işık (17), 5 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Mangaldan zehirlenen 17 yaşındaki Ahmet, 5 gün sonra yaşamını yitirdi

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Evde ısınmak için yakılan mangaldan 3 kişi zehirlendi

Evde ısınmak için yakılan mangaldan 3 kişi zehirlendi

31 Ekim'de Gercüş ilçesi Çukuryurt köyündeki Ahmet Işık, dini nikahla birlikte yaşadığı Fikriye Yaman ve kendilerini ziyaret eden aynı ismi taşıyan torunu Ahmet Işık ile ısınmak için mangalda ateş yaktı. Aile, daha sonra mangalı eve aldı. Akşam saatlerinde, aileyi ziyarete gelen yakınları 3 kişiyi de yerde hareketsiz buldu.

Odanın camını açıp içeriyi havalandıran yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi, Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Torun Ahmet Işık'ın duran kalbi, burada yapılan müdahaleyle çalıştırıldı. Ancak Işık, dün 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

'daki özel hastaneye sevk edilen Ahmet Işık ile Fikriye Yaman ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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