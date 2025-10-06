Manifest Grubu'na iddianame: İstenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Manifest müzik grubu üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan kişiler hakkında, "hayasızca hareketler" kapsamında "teşhircilik" iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Başsavcılık, 6 Eylül'de Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki halka açık konserde şarkı söyleyen Manifest müzik grubu üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan kişiler hakkında, "hayasızca hareketler" kapsamında "teşhircilik" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, grubun KüçükÇiftlik Park'taki konseri sırasında çeşitli dans gösterileri yapıldığı belirtilmişti.



Bu sırada "toplumun ortak ahlak değerlerini olumsuz etkileyecek hareketlerde bulunduklarının" tespit edildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, bu şekilde çocukların ve gençlerin olumsuz etkileneceği yönündeki değerlendirmelere yer verilmişti.



Başsavcılık açıklamasında ayrıca halka açık konserdeki eylemlerle ilgili inceleme başlatıldığı kaydedilirken "Şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verilmiştir." denilmişti.