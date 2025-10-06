Manifest Grubu'na iddianame: İstenen ceza belli oldu
Manifest müzik grubu hakkında "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla altı aydan bir yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Manifest müzik grubu üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan kişiler hakkında, "hayasızca hareketler" kapsamında "teşhircilik" iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede; Ayça D., Esin B., Hilal Y., Lidya P., Mina S., Sueda U. ve Zeynep S.O. şüpheli sıfatıyla yer aldı.
İddianamede, şüphelilerin "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan altışar aydan birer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Grup üyelerinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 49.Asliye Ceza Mahkemesince başlanacak.
ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ
Grup üyeleri, geçtiğimiz ay çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.
BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
Başsavcılık, 6 Eylül'de Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki halka açık konserde şarkı söyleyen Manifest müzik grubu üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan kişiler hakkında, "hayasızca hareketler" kapsamında "teşhircilik" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, grubun KüçükÇiftlik Park'taki konseri sırasında çeşitli dans gösterileri yapıldığı belirtilmişti.
Bu sırada "toplumun ortak ahlak değerlerini olumsuz etkileyecek hareketlerde bulunduklarının" tespit edildiği ifade edilmişti.
Açıklamada, bu şekilde çocukların ve gençlerin olumsuz etkileneceği yönündeki değerlendirmelere yer verilmişti.
Başsavcılık açıklamasında ayrıca halka açık konserdeki eylemlerle ilgili inceleme başlatıldığı kaydedilirken "Şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verilmiştir." denilmişti.
