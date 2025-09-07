Manifest müzik grubuna soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta Manifest Grubu'nun dün düzenlenen konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, grubun Harbiye'deki konseri sırasında çeşitli dans gösterileri yapıldığı belirtildi.

Bu sırada "toplumun ortak ahlak değerlerini olumsuz etkileyecek hareketlerde bulunduklarının" tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu şekilde çocukların ve gençlerin olumsuz etkileneceği yönündeki değerlendirmelere yer verildi.

Başsavcılık açıklamasında ayrıca halka açık konserdeki eylemlerle ilgili inceleme başlatıldığı kaydedilirken "Şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verilmiştir." denildi.

MANİFEST GRUBU HAKKINDA

Türkiye'nin ilk T-Pop grubu olarak lanse edilen Manifest, 2025 yılında kurulmuş altı üyeli bir Türk müzik grubu.

Big5 Türkiye yarışmasının büyük finaliyle resmen kurulan grup, 7 Şubat'ta yayınladıkları ilk tekli olan "Zamansızdık" ile çıkış yapmasıyla pop ve RnB tarzlarında müzik yapan kadın müzik grubu olarak tanınmıştır. Grubun hayranlarına "maniFAM" denilmektedir.

GRUBUN ÜYELERİ KİMLER?

Lidya Pınar: 21 yaşında, Rus Dili ve Edebiyatı öğrencisi. Uzun yıllar buz pateni yapmıştır. ​

Hilal Yelekçi: 23 yaşında, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi. En büyük tutkularından biri K-Pop'tur. ​

Zeynep Sude Oktay: 23 yaşında, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi. Profesyonel olarak dans etmektedir. ​

Mina Solak: 24 yaşında, Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu. Son beş yıldır profesyonel olarak dansla ilgilenmektedir. ​

Esin Bahat: Psikolog ve 24 yaşında. Aynı zamanda profesyonel dansçı.

Sueda Uluca: 20 yaşında, Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı öğrencisi. 10 yıldır dans ediyor ve üç yıldır eğitmenlik yapıyor.