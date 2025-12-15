Manifest müzik grubunun cezası belli oldu
15.12.2025 15:39
DHA
"Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla yargılanan Manifest müzik grubu üyelerine ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Beşiktaş’ta verdikleri konser sonrası haklarında "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla yargılanan Manifest müzik grubu üyelerinin cezası belli oldu.
İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada grup üyeleri hakkında ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezasına hükmedildi.
Sanıklar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Diğer yandan, 7 isim hakkında daha önce uygulanan "Yurtdışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri de kaldırıldı.
NE OLMUŞTU?
Başsavcılık, 6 Eylül'de Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki halka açık konserde şarkı söyleyen Manifest müzik grubu üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan kişiler hakkında, "hayasızca hareketler" kapsamında "teşhircilik" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.
ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ
Grup üyeleri, adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.