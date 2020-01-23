Manisa Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem (Deprem anı güvenlik kamerasında)

Son dakika haberi! Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

Saat 09.25 itibarıyla bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere 4,0'ten büyük 8 artçı deprem meydana geldi. Toplam artçı sayısı ise 212 olarak açıklandı.

4 KİŞİ HAFİF YARALANDI, 5 METRUK BİNA YIKILDI

Manisa Valisi Ahmet Deniz, dün yaşanan deprem sonrası kent genelinde metruk durumdaki 5 binada yıkılma tespit edildiğini, içinde yaşanılan binalardan şu ana kadar ağır hasar bilgisi ulaşmadığını belirtti.



Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşla sohbet eden Deniz, gazetecilere açıklamasında devletin tüm imkanlarıyla bölge için seferber olduğunu ifade etti.



Korkuya neden olan depremin can kaybı ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanmamasından dolayı şükrettiklerini dile getiren Vali Deniz, deprem sırasında panik yaşanması nedeniyle yaralanan veya rahatsızlanan 4 vatandaşın hastaneye başvurduğunu, tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini aktardı.



Ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığını kaydeden Deniz, şunları söyledi:



"Aldığımız bilgilere göre Manisa genelinde 5 metruk binada yıkılma oldu. Henüz ağır hasar gören, kullanılan bir bina görünmüyor ama birkaç tane çıkabilir. Hasarlı olan binaların tespiti için ekiplerimiz şu an sahada. Arkadaşlarımız, yapacakları çalışmaların ardından gün sonunda daha net bilgileri bize aktaracaklar."



İhtiyaç durumuna göre çadır kurulmasına başlanacağını bildiren Deniz, "Çadır kurulmasıyla ilgili AFAD ve belediye ekiplerimizin çalışmaları sürüyor." dedi.



Öte yandan AFAD ekiplerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri de hasar tespit çalışmalarına başladı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün de bölgeye gelerek vatandaşlarla sohbet etti.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği, Manisa Akhisar'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun" denildi.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA