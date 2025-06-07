Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Ailesi tarafından durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Başkan Zeyrek'e kalp masajı yaparak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı.



Durumu ağır olan Başkan Zeyrek'e kalp masajı yapıldığı öğrenildi.



FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Babası Manisa Çarşı Eşraflarından Tıraşçı Ahmet, Annesi ise ev hanımıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi.

Ferdi Zeyrek 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi. Zeyrek 3 kız babasıdır.



Askerlik görevini tamamladıktan sonra Memleketi Manisa’da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Manisa Mimarlar Odası’nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği’nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu’na seçildi.



2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü’nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı.



31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi’nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.