Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Besim Dutlulu oldu
Evinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yerine başkanlık görevini yürütecek isim Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.
Soruşturma devam ederken bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu.
CHP'nin çoğunluğunu oluşturduğu belediye meclisinde yeni başkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu seçildi.
AK PARTİ ADAY ÇIKARMAYACAK
AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirmişti.
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