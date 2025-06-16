Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı bugün belirleniyor
Evinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yerine başkanlık görevini yürütecek isim bugün belli olacak.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.
Soruşturma devam ederken bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı belli olacak. CHP'nin çoğunluğunu oluşturduğu belediye meclisinde yeni başkanın ismi belirlenecek.
AK PARTİ ADAY ÇIKARMAYACAK
AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Ferdi Zeyrek
- Manisa