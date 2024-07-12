Manisa Emniyeti’nden aranan şahıslara operasyon: 18 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak 27 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda; ifadeye yönelik 10 şahıs, 0-5 yıl arası hapis cezası ile 12 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile 5 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile 1 şahıs olmak üzere, toplam 28 aranan şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

