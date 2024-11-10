Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Kasım 2024

Manisa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Manisa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. 12 Kasım 2024 Salı Manisa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Manisa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°.