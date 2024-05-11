Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Manisa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. Yarın için Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 14 Mayıs 2024 Salı Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.