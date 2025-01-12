Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Manisa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°. Yarın için Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 17 Ocak 2025 Cuma Manisa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 13°. 18 Ocak 2025 Cumartesi Manisa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 13°. 19 Ocak 2025 Pazar Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°.