Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Manisa için hava durumu bugün nedir? Manisa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Manisa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Manisa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Manisa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025
Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Manisa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°. Yarın için Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 17 Ocak 2025 Cuma Manisa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 13°. 18 Ocak 2025 Cumartesi Manisa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 13°. 19 Ocak 2025 Pazar Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

10

/

7

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

5

Cuma

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

13

/

3

Cumartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

13

/

3

Pazar

Az Bulutlu
Az Bulutlu

12

/

3

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