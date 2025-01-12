Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025
Manisa için hava durumu bugün nedir? Manisa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Manisa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Manisa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Manisa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Manisa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°. Yarın için Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 17 Ocak 2025 Cuma Manisa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 13°. 18 Ocak 2025 Cumartesi Manisa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 13°. 19 Ocak 2025 Pazar Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°.
Bugün
10/
7
Yarın
11/
5
Cuma
13/
3
Cumartesi
13/
3
Pazar
12/
3
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