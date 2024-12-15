Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024

Manisa için hava durumu bugün nedir? Manisa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Manisa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Manisa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Manisa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024
Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Manisa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 15°. Yarın için Manisa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 17 Aralık 2024 Salı Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

15

/

5

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

13

/

9

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

3

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

14

/

9

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