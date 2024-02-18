Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024

Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 20 Şubat 2024 Salı Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 21 Şubat 2024 Çarşamba Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°.