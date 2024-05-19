Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Manisa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 21 Mayıs 2024 Salı Manisa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 35°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Manisa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 35°. 23 Mayıs 2024 Perşembe Manisa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°.
Bugün
34/
20
Yarın
32/
17
Salı
35/
17
Çarşamba
35/
20
Perşembe
31/
18
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