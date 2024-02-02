Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 4 Şubat 2024 Pazar Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 6 Şubat 2024 Salı Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°.