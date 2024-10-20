Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Ekim 2024

Manisa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 22 Ekim 2024 Salı Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 23 Ekim 2024 Çarşamba Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.