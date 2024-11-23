Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024

Manisa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Manisa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°. 14 Kasım 2024 Perşembe Manisa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 20°. 15 Kasım 2024 Cuma Manisa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°.