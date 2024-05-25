Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Manisa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 28°. Yarın için Manisa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 26°. 28 Mayıs 2024 Salı Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.
Bugün
28/
15
Yarın
26/
13
Salı
28/
15
Çarşamba
30/
16
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