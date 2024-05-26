Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

Manisa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. Yarın için Manisa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 30 Mayıs 2024 Perşembe Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 31 Mayıs 2024 Cuma Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.