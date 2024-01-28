Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. Yarın için Manisa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°. 30 Ocak 2024 Salı Manisa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°.