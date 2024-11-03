Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Manisa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. Yarın için Manisa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 20°. 8 Kasım 2024 Cuma Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 10 Kasım 2024 Pazar Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°.