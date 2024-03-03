Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. Yarın için Manisa hava durumu Sisli, sıcaklık 19°. 5 Mart 2024 Salı Manisa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. 6 Mart 2024 Çarşamba Manisa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 7 Mart 2024 Perşembe Manisa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°.