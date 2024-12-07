Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024

Manisa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. Yarın için Manisa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°. 9 Aralık 2024 Pazartesi Manisa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. 10 Aralık 2024 Salı Manisa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 11 Aralık 2024 Çarşamba Manisa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°.