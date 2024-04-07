Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. Yarın için Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 9 Nisan 2024 Salı Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°.