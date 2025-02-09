Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Manisa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 7°. Yarın için Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. 11 Şubat 2025 Salı Manisa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°.