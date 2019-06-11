Manisa- İzmir yolu Anıt heykeli mevkiinde, saat 21.00 sıralarında, heyelan meydana geldi. Yüksek kesimden kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapadı. Heyelan sırasında şans eseri herhangi bir kaza meydana gelmedi. Heyelanın ardından yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yolun İzmir'e gidiş yönü trafiğe bir süre kapandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Manisa- İzmir yolunda heyelan
DHATürkiye
Manisa- İzmir yolu, saat 21.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu, ekipler çalışmaları sonucu bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Manisa- İzmir yolu Anıt heykeli mevkiinde, saat 21.00 sıralarında, heyelan meydana geldi. Yüksek kesimden kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapadı. Heyelan sırasında şans eseri herhangi bir kaza meydana gelmedi. Heyelanın ardından yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.