Manisa mesir macunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa mesir macununun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.



Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

28. ÜRÜN MANİSA MESİR MACUNU OLDU



AB'den coğrafi işaret tescili alan 28'inci ürünün Manisa mesir macunu olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"Manisa'ya ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 65 coğrafi işaret ve 6 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

