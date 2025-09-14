Manisa şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Kütahya 'nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek uygulama yapan jandarma ekibine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26), olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

İKİNCİ KEZ BABA OLACAKTI



Henüz 26 yaşında olan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil, görev sırasında geçirdiği kazayla şehit düşerken, geride gözü yaşlı bir eş ve henüz 3 yaşındaki oğlunu bıraktı. Öte yandan şehidin, 2 gün sonra ikinci kez baba olacağı öğrenildi.