Manisa Soma'da maden ocağında göçük. 4 kişi kurtarıldı, 1 işçi hayatını kaybetti

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA: “KURTARMA FAALİYETLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, göçükle olayının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Bakan Çiftçi, "Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle bölgeye sevk edildi." diyerek şunları kaydetmişti:

"Madencimize ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Çalışmalara destek vermek üzere İzmir AFAD ekiplerimiz de toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye görevlendirildi. Sahadaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Temennimiz, madencilerimize bir an önce ulaşılması ve güzel haberler alınmasıdır.

Kazadan etkilenen madencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin."