Manisa Soma'da maden ocağında göçük. İşçiler mahsur kaldı

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Soma'da faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisinin alındığı belirtildi.

Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, "İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatılmış ve gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." bilgisi aktarıldı.