Manisa Valiliği uyardı: Sıcak havayla birlikte orman yangın riski de artacak

Manisa Valiliği çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının ormanlarda meydana gelebilecek yangın riskini artıracağı için vatandaşları daha hassas olmaları konusunda uyardı.

Manisa Valiliği uyardı: Sıcak havayla birlikte orman yangın riski de artacak

Valiliği'nden orman yangınlarına ilişkin uyarı geldi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada çarşamba gününden itibaren etkili olacak sıcak hava dalgasının riskini arttırabileceği uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan meteorolojik veriler çerçevesinde çarşamba gününden itibaren ilimizde sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Buna bağlı olarak artan hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresindeki insan hareketliliği göz önüne alındığında önümüzdeki günlerde orman yangını riskinin yükselebileceği öngörülmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın, Dünyamızın oksijen kaynağı olan ormanlarımızda meydana gelebilecek yangın risklerine karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri ve yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmaları büyük önem arz etmektedir."

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