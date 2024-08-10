Manisa ve Elazığ'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Manisa ve Elazığ'dan yangın haberleri geldi. Manisa’nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarında 8'inci saate girildi. Alevlere müdahalede gece görüşlü 2 helikopter de kullanılıyor. Elazığ’ın Keban ilçesinde ise yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Dağlık arazi sebebiyle söndürme çalışmaları güçlükle sürüyor.

Manisa ve Elazığ'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

’nın Salihli ilçesi Çelikli Mahallesi mevkiinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına 5 uçak, 10 helikopter, 40 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahaleye başlanmıştı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Çukuroba ve Yeni Pazar mahallelerine ulaştı. Havanın kararmasının ardından bölgeye gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

8 saattir süren yangını kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiği bölgede her iki mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlanıyor.

Manisa ve Elazığ'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor - 1 Elazığ'da orman yangını

ELAZIĞ'DA

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünün Fırat Nehri yakınlarındaki Siyame mevkisinde dağlık ve otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Dağlık arazide araç yolunun olmaması nedeniyle ekipler, yangın söndürme çalışmasını güçlükle yapıyor.

Öte yandan, bölgedeki yangın, Fırat Nehri üzerindeki bir alabalık çiftliğinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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