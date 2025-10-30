Manisa'da 16 yaşındaki Fatma'dan bir haftadır haber yok

A.S.'nin İzmir'in Kiraz ilçesi Olgunlar Mahallesi yakınlarında olduğu ortaya çıktı. Ekiplerin Fatma Eruç'un bulunup, A.S.'nin yakalanması için hem Manisa hem de İzmir’de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bunun üzerine Eruh'un anne ve babası durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler, Fatma Eruç'u köy meydanından otomobiliyle alan kişinin A.S. isimli bir erkek olduğunu belirledi.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"



Cep telefonundaki kızının fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken anne Sultan Kürüker (46), "Fatma'yı zeka ve denge bozukluğu nedeniyle 1,5 yıldır tedaviye götürüyorduk. O henüz 16 yaşında. Bir otomobile binip, ayrıldığı günden bu yana kendisinden haber alamadık. Çocuğum yaşıyor mu onu bile bilmiyorum. Hayatından endişe ediyorum." dedi.



"SAĞ SALİM EVE DÖNMESİNİ İSTİYORUZ"



Üvey baba Mehmet Kürüker ise kızlarının sık sık anneannesinin evine gittiğini belirterek "Fatma'nın orada arkadaşları var, onlarla oynuyor, vakit geçiriyordu. Fatma orada bazen 1 hafta, bazen 3-5 gün kalırdı. Çok zor durumdayız. Annesi iğneyle zorla ayakta duruyor. Her ne olursa olsun Fatma'nın arkasındayız. Sağ salim eve dönmesini istiyoruz." diye konuştu.