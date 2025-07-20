Manisa'da 17 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

Cumhuriyet Mahallesi 5024 Sokak'ta ikamet eden Afganistan uyruklu 17 yaşındaki H.A'dan haber alamayan yakınları çocuğun yaşadığı eve gitti.



Yakınları, H.A'yı koltukta üstü örtülü ve hareketsiz halde buldu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Hayatını kaybettiği belirlenen H.A'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Öte yandan, genç kızın komşulardan dün gece birlikte yaşadığı erkekle tartıştığı bilgisini alan polis ekipleri, eşin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.