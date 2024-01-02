Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerin de aralarında olduğu 8 kişi yaralandı.

Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, Alaşehir-Salihli kara yolu İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda, saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Salihli'den Alaşehir yönüne giden Ş.Y.'nin (55) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada her 2 sürücünün de aralarında olduğu 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

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