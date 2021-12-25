Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Manisa'da yaşanan kaza, saat 00.30 sıralarında Alaşehir-Salihli Karayolu Uzunoğlu İşletmesi kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre, Emine Kaplan yönetimindeki plakalı otomobil ile kavşaktan çıkış yapan Meryem Kahyaoğulu yönetimindeki plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobildeki 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine durumu sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi ilee özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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