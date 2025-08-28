Manisa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı

Manisa'da Demirci-Salihli Karayolu'nda Mustafa Uysal (42) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Gülcan Büber (41) idaresindeki otomobille çarpıştı.



Kazanın ardından alev alan Uysal'a ait otomobildeki yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sibel (41), Arda (15) ve Eda Uysal (10) ile Ömürcan (46) ve Muhammed Bozyiğit (8) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazanın Uysal'ın hatalı sollama yapması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.