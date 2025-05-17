Manisa’da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Manisa'daki operasyonda 2 ton 179 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa’da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığının önüne geçilmesi amacıyla A.H.A. (27) ve S.D. (25) olmak üzere iki şüphelinin kullanımında olan depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 ton 179 kilogram açık kıyılmış tütün, 104 kilogram yaprak tütün ve 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.H.A. ve S.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.

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