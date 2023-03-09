Manisa'da 22 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı

Manisa'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 22 yıl önce işlenen cinayetin ardından kayıplara karışan şüpheliler İ.İ, M.İ, M.İ. ve F. İ'nin izini İzmir'in Bayındır ilçesinde buldu.



Akraba olan şüpheliler, Bayındır'da bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Maktul ile zanlıların akraba oldukları, 22 yıl önce Akhisar'a mevsimlik tarım işçisi olarak geldikleri, "gönül ilişkisi" nedeniyle aralarında husumet oluştuğu, şüphelilerin cinayeti tarlada işleyip kayıplara karıştıkları iddia edildi.



Kendilerini farklı isimlerle tanıtan zanlıların resmi işlemlerden kaçındıkları ve inşaatlarda çalıştıkları öne sürüldü.



Akhisar'da çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüphelilerin suçlamaları reddettikleri öğrenildi.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin