Manisa'da 3 kişinin öldüğü kazada yeni ayrıntılar: Geriye bu fotoğraf kaldı

Manisa’da dün bir TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 2’si ağır 5 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.



Kaza, İzmir-Ankara yolu üzerinde Demirci Kavşağı'nda meydana geldi. 2 TIR ve 2 otomobil, kırmızı ışık yandığı için kavşakta bekliyordu. O sırada arkadan gelen bir TIR duramadı, ışıklardaki 4 araca çarptı.



3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ



Yaşanan zincirleme kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Hurdaya dönen ve tırların arasında ezilen otomobillerde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.







KARI-KOCAYI KAZA AYIRDI, GERİDE MUTLULUK POZLARI KALDI



Salihli’de yürek burkan kazada 2 çocukları da ağır yaralanan Osman Muslu ve Ayşe Muslu olay yerinde hayatını kaybetti. Muslu çiftinin geriye sosyal medya hesaplarında paylaştıkları mutluluk resimleri kaldı.

"ÖNÜMDEKİ ARAÇLAR ANİDEN DURUNCA, BEN DE DURAMADIM"



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İzmir-Ankara karayolu, araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak açıldı.



Kazaya neden olan tırın sürücüsü Ali Civan ise gözaltına alındı. Mısır yüklü tırın sürücüsü Civan’ın, “Önümdeki tüm araçlar aniden durunca bende duramadım ve çarptım. Yaklaşık 60 kilometre hızla yol alıyordum” dediği iddia edildi.



Öte yandan kazada can veren ve ESHOT Genel Müdürlüğü çalışanı olduğu öğrenilen Osman Muslu ve eşi Ayşe Muslu ile diğer otomobilde bulunan Şahane Sevil’in İzmir’de defnedilecekleri öğrenildi.