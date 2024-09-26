Manisa'da 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 ton 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ve Salihli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında S.F.S.'nin (35) kullandığı kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 20 fişek, 3 ton 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, S.F.S. gözaltına alındı.

Tütünün İzmir'deki alıcılara gittiğinin belirlenmesi üzerine İzmir'de düzenlenen operasyonda M.Ö. (35), B.F. (36), A.I. (42), A.E. (41) ile İ.Ö. (57) de yakalandı.

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