Manisa'da 3,7 büyüklüğünde deprem: İzmir'den de hissedildi

Manisa'da deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) verilerine göre deprem Yunusemre ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,7 olarak açıklandı.

Saat 13.20'de kaydedilen depremin derinliği 8,5 kilometre olarak açıklandı.

DEPREM İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki deprem çevre ilçeler ile İzmir 'den de hissedildi.

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, depremi hisseden çok sayıda kişi sosyal medyada paylaşım yaptı.