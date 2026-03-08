Manisa'da 3,9 büyüklüğünde deprem
08.03.2026 13:37
Son Güncelleme: 08.03.2026 13:39
iStockPhoto
Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
NTV - Haber Merkezi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 13.10'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Manisa'da deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.10'da merkez üssü Turgutlu ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 5,49 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi.
Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Adalet Bakanı Gürlek: "Kadını dışlayan, şiddet uygulayan zihniyete karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan kadınlara destek olacağız mesajı
Son dakika Manisa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa'da nerede oldu? Manisa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 08 Mart 2026