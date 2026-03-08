Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Manisa'da 3,9 büyüklüğünde deprem

08.03.2026 13:37

Son Güncelleme: 08.03.2026 13:39

Manisa'da 3,9 büyüklüğünde deprem
iStockPhoto

Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

NTV - Haber Merkezi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 13.10'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da deprem oldu.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.10'da merkez üssü Turgutlu ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

Yerin 5,49 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi.

 

Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram