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Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Manisa ve ilçelerinin yanı sıra İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.