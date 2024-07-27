Manisa'da 4 araçlı zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında; 1'i bebek, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Manisa'da 4 araçlı zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı Kanuni Köprülü Kavşağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar istikametine doğru aynı yönde seyir halinde olan 4 otomobil bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerde bulunan 1'i bebek, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon çarptı

TÜRKİYE HABERLERİ

Otomobil, iş yerinin bahçesine girdi: Sürücü yaralandı

Otomobil, iş yerinin bahçesine girdi: Sürücü yaralandı

Kaçak göçmenlere kalacak yer temin edip, çalıştıran 4 kişi gözaltına alındı

Kaçak göçmenlere kalacak yer temin edip, çalıştıran 4 kişi gözaltına alındı

Bartın'da otomobil ırmağa uçtu: Sürücüyü itfaiye kurtardı

Bartın'da otomobil ırmağa uçtu: Sürücüyü itfaiye kurtardı

Ankara'da metan gazı patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da metan gazı patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir’de seyir halindeki tır alev alev yandı

Nevşehir’de seyir halindeki tır alev alev yandı

Esenyurt'ta asker konvoyu yapan grup yakalandı: 18 bin lira idari para cezası

Esenyurt'ta asker konvoyu yapan grup yakalandı: 18 bin lira idari para cezası

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...